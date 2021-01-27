Худруку МХАТа Эдуарду Боякову сделали операцию на сердце

Художественный руководитель Московского МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков в настоящее время находится в больнице. Он восстанавливается после операции.

В пресс-службе театра рассказали РИА Новости, что самое сложное у Боякова уже позади. Операция была проведена на сердце. Сейчас театральный деятель восстанавливается, а в скором времени его ждут на работе.

Эдуарду Боякову 56 лет. Он является продюсером и театральным педагогом. Бояков был директором фестиваля "Золотая маска" и худруком театра "Практика".