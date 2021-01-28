Киноканал "Синема" назвал лучшие боевики 80-90-х годов

Киноканал "Синема", входящий в состав пакета каналов "Цифровое телевидение" (совместная компания ВГТРК и "Ростелекома"), обнародовал Абсолютный рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов. Список составлен на основе данных 14-ти крупнейших тематических порталов и изданий. Лидером топа стал экшен "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли – эта картина оказалась на верхушке чартов большинства проанализированных источников. Помимо Брюса Уиллиса, в фильме публика увидела Алана Рикмана, до того момента широкой аудитории неизвестного. При бюджете в 28 млн долларов боевик собрал почти 140 млн, для 1988 года это были гигантские цифры. "Крепкий орешек" считается классикой мирового кинематографа, копия картины находится в Библиотеке Конгресса США.

Трейлер фильма "Крепкий орешек"

Абсолютный топ лучших боевиков 80-90-х годов телеканала "Синема":

"Крепкий орешек" "Терминатор" "Хищник" "Робокоп" "Рэмбо: Первая кровь" "Смертельное оружие" "Коммандос" "Кровавый спорт" "Терминатор 2: Судный день" "Скорость"

Для составления Абсолютного рейтинга редакция киноканала использовала уникальную методику. После тщательного изучения в качестве основы для создания рейтинга были выбраны следующие источники: крупнейшая база данных кинематографа Imdb.com, Collider, Ranker, Кинопоиск, Afisha.ru, Theyoungfolks, Film.ru, FilmIsNow Action Movie, IGN, WatchMojo, Drive2, Pikabu, Filmpro.ru. Были проанализированы топы каждого издания, мнения зрителей и редакции киноканала "Синема", и в итоге получился Абсолютный рейтинг.