"Какой-то бзик": Илья Носков объяснил, почему решился на домашние роды

"Сейчас я готов принять роды не моргнув глазом. Я ведь присутствовал при появлении на свет всех своих детей, хотя теща и свояченица готовы были меня придушить за то, что уговорил супругу на домашние роды", – признался однажды известный актер Илья Носков. Что повлияло на этот выбор, и почему он не смог доверить самое дорогое профессиональным врачам? Об этом знаменитый артист рассказал в эфире канала "Россия 1".

"Какой-то бзик был. Такой маленький пункт, который меня так задел. Он мне в сердце зашел – процент риска... В больнице непонятно, как эта ответственность делится. Хорошо прошло –спасибо врачам. Плохо – что-то пошло не так. А дома ты один и всю ответственность берешь на себя", – пояснил Илья в программе "Судьба человека".

Вместе с женой Полиной они приняли взвешенное решение и целый год готовились к радостному событию, посещая специальную школу для будущих родителей. "Мы знали все досконально, – уверяет актер. – Как дышать, как помогать, как утешать, если что-то не так". По словам Носкова, в определенный момент женщине может стать больно и страшно, но если петь песни и танцевать, можно отвлечь ее от боли и таким образом облегчить ее состояние.

Прямо перед родами Илье нужно было поехать на съемки в Москву. Когда он утром 16-го октября приехал в столицу, из Петербурга позвонила Полина со словами: "По-моему, у меня началось". Будущий отец срочно сдал билет на поезд, сел в самолет и в полночь вернулся домой. До утра они вместе с женой пели песни, танцевали и ждали. Их первая дочь появилась на свет 17 октября, в 11:26.

"Я улыбался до ушей. Я с ней носился, я сделал ей первый маникюр. И я помню, что это был какой-то переворот сознания. Когда девочка рождается у мужчины – это, говорят, как-то особенно... Я на себе это ощутил колоссально, то есть меня это ощущение праздника и перевернувшегося мира не отпускало, наверное, месяцев девять еще", – признался Илья Носков.

В процессе он не допускал даже мысли – вдруг что-то пойдет не по плану. Именно так актер настраивал себя, акушерку, жену, тещу и ее сестру. Он был полон уверенности в замечательном исходе.