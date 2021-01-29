Российский блокбастер "Огонь" покажут в США

Фильм-катастрофу "Огонь" покажут в США. Героическую историю о работе российских пожарных и спасателей американские зрители смогут оценить уже этим летом. Права на отечественный блокбастер приобрела компания Shout! Studios. По словам Джордана Филдса, вице-президента по закупкам Shout! Studios, фильм "Огонь" – это эмоциональный и мощный экшн о противостоянии человека и стихии с впечатляющими съемками и настоящими героями в кадре.

Права на показ блокбастера режиссера Алексея Нужного уже приобрели компании в Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Латинской Америки. "Герои фильма будут узнаваемы в любом уголке мира, потому что такие парни есть везде. Не придуманные марвеловские супергерои, а те, кто живет на соседней улице, кого можно встретить по дороге на работу, кто каждый день готов отправиться на борьбу со страшной стихией", – подчеркнул генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

В России "Огонь" вышел на киноэкраны 24 декабря 2020, его уже посмотрели почти два с половиной миллиона человек. На сегодняшний день лента собрала в прокате более $10 млн, задав высокую кинопланку.

Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Иван Янковский, Роман Курцын, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Ирина Горбачева и другие любимые зрителями артисты.