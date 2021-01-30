Скончалась Алла Йошпе

В возрасте 83 лет скончалась эстрадная певица Алла Йошпе, выступавшая в дуэте с мужем Стаханом Рахмовым. Самой известной песней дуэта стала композиция "Алеша".

Закончив в 1960-е годы философский факультет МГУ и защитив кандидатскую диссертацию по сложной теме регуляции скорости произвольных двигательных реакций при поражении мозга, Алла оставалась верна детской мечте стать певицей. На конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы в Колонном зале Дома Союзов Алла встретилась с певцом Стаханом Рахимовым. Так сложился сначала творческий, а затем и семейный союз. Певцам запретили выступать в конце 1970-х годов, когда пара подала прошение на эмиграцию в Израиль. Выезд им запретили, выступать не давали. Музыканты устраивали домашние концерты, перебивались случайными заработками.

О смерти Аллы Йошпе сообщила писательница Мария Арбатова в своем Facebook. Она назвала певицу человеком "нереальной красоты и таланта"​ и пожелала Стахану Рахимову "здоровья и сил перенести эту потерю".

О причинах смерти не сообщается. Решение о дате прощания и месте похорон будет принято позднее.