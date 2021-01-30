"Я не развратная артистка была": Пьеха – о критике недоброжелателей

"Наш сосед", "Так уж бывает", "Город детства" – это лишь малая часть песен, которые прославили Эдиту Пьеху. Их знают и любят россияне разных возрастов, без них редко обходится любой веселый праздник. Народная артистка СССР в программе "Привет, Андрей!" рассказала, что в советское время ее порой критиковали за веселые, похожие на западные танцы и стильные наряды.

"Вообще в шестидесятые годы люди мало видели, обделенные были. Я не умела танцевать, но я как-то двигалась, выходя на сцену, всегда зажигала. Я не развратная была артистка, я заводная была", – сообщила Эдита Станиславовна. Она добавила, что публика подхватывала ее настрой и радовалась вместе с ней. Но помимо поклонников, были и те, кто отзывался о певице и ее творчестве нелестно. Причем в выражениях они не стеснялись.

"Эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте", – писали о ней недоброжелатели. "Хотя я ни одного декольте в жизни не носила", – заверила журналистов Пьеха.

Сейчас Эдита Станиславовна живет в своем загородном доме, наслаждается свежим воздухом и пением птиц и старается радоваться каждому дню. Она гуляет с собаками, ходит в лес и в теплое время года собирает грибы и ягоды. Всем зрителям программы "Привет, Андрей!" певица пожелала сохранять оптимизм и верить в себя.