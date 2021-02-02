Зрители "России 1" осуждают "Ихтиандра" и восхищаются Офицеровым

Выпуск программы "Прямой эфир" от 1 февраля 2021 года, из которого стало известно о еще одном внебрачном ребенке народного артиста РФ Владимира Коренева, вызвал живой отклик зрителей "России 1". Мы изучили самые распространенные мнения тех, кто оставил свои отклики в официальном YouTube-аккаунте телеканала.

Значительная часть отозвавшихся вообще не поверила, что Алексей Куранов – сын знаменитого "Ихтиандра". "М-да... Признали сыном на основании того, что "похож" и того, что мама рассказывала". "Вообще не похож !!!", "Какие там две капли? Вообще ничего общего", "Брови, нос, губы – все разное, не понимаю где тут видят сходство? Если дочь была похожа, то здесь – ноль!", "Он копия своей мамы, но никак не Коренева", "А это доказано, что сын? Он и на Сергея Захарова похож". Сходство именно с этим певцом отметили очень многие комментаторы: "Этот парень больше похож на Сергея Захарова, прям сын родной", "…Брови один к одному". Были, впрочем, и другие варианты: "Сын больше похож на артиста Чернышова", "Мне этот парень, Алексей, больше на Немцова похож...".

Немало среди наших подписчиков тех, кто считает, что обсуждать личную жизнь звезд, да еще недавно скончавшихся, вообще не следует. С ними, однако, многие не согласны: "Малахов и Семейско молодцы! Расследование – класс! Так держать!", "Молодец Андрей, интересная передача", "Правильно, Малахов, тряси их, этих прелюбодеев, за грехи надо отвечать!", "Пусть люди теперь снимут с этих актеров нимбы и перестанут их превозносить. Слава богу, они не боги, а обычные люди, но дети не должны страдать за их грехи", "Не сотвори себе кумира. Хорошо что показывают и рассказывают. Мужчиной нужно оставаться в любой ситуации. Жадные трусы до конца дней боятся своих жен, бояться поделится копейкой с маленькими детьми и со взрослыми. Рассказывают о себе, какие верные и порядочные, а детей бросают налево и направо", "Трусы и предатели. Одним словом, лицедеи и лицемеры !!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Малахов !!!!!!!!! Так им и надо !!!!!!!!!!!!!".

Большинство зрителей осуждает Владимира Коренева за то, что оставил Елену Куранову беременной и отрекся от ее нерожденного ребенка, усомнившись в своем отцовстве: "Вот вам и идеалы, на которых мы чуть ли не молились. Распутники, побросавшие своих детей по миру!", "Очень плохо, что он при жизни не признал своих внебрачных детей, это поступок немужской", "Еще раз доказывает, что никакие актеры не великие, не небожители, а такие же грешные, слабые, безответственные". "Я думаю, для народных нужна безупречная репутация". "Нужно жить безупречно, а не казаться безупречным", "Глаза – необыкновенные, а гуляка – обыкновенный...", "Какое позорище иметь детей и не признавать. Неважно, с нами он или нет. Нужно быть человеком, в первую очередь! Нужно отвечать за свои поступки! Актер хороший. Человек плохой", "Очень плохо, когда отцы не признают своих детей после своих романов. Неужели им не интересно, как в дальнейшем складывается судьба ребенка, кто их так воспитал? Эти люди без души, предатели и трусы по жизни".

Однако были такие мнения: "Хотя я женщина никогда не виню мужчину за внебрачных детей. Женщина знает, на что идет, когда спит с мужчиной. Сначала развлекаются, а потом вешают детей. Не надо связываться с женатыми мужчинами". Нашлись и те, кто подозревает возлюбленную Алексея Куранова, Веру Ермакову, в корысти: "Еще одни наследники на халяву посмертных. Россияне, что вы такие наглые на чужое?", "Главная цель – примазаться к чужой славе! И любыми путями оттяпать что-нибудь из наследства!".

А вот поступок музыканта Юрия Офицерова, который, влюбившись в Куранову, принял ее, не раздумывая, с двумя детьми, заменив им отцов, вызвал у нашей аудитории единодушное одобрение: "Офицеров достоен своей фамилии", "Одни "знамениты и любимы народом" – но непорядочны и не честны со своими женщинами и детьми. О других ничего не слышим, но они берут в жены женщин с ребенком или двумя детьми, поднимают, кормят, одевают...", "Господиии, как Офицеров говорит о любви, о женщине... Слезы наворачиваются. Настоящий человек и мужчина", "Игорь Офицеров – самый достойный мужчина !!!!", "Какое счастье встретить такого мужчину и такую взаимную любовь", "Какой замечательный человек Офицеров!!!!", "Благодаря этой передаче мы узнали , какой прекрасный человек Игорь Офицеров. Очень люблю его голос, в детстве были пластинки". И уж совсем неожиданный эффект передачи: "Какой голос шикарный.....пойду искать их песни!!!!".