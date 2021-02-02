Первые отклики на "Склифосовский-8": "Продолжение, ура!"

1 февраля в эфире телеканала "Россия 1" состоялась премьера 8-го сезона культового сериала "Склифосовский". Судя по бурному обсуждению в Сети первых двух серий, поклонники телесаги очень ждали ее продолжения и сразу включились в обсуждение сюжетных перипетий и развития характеров. Не желая раскрывать подробности повествования тем, кто еще не успел включиться в просмотр, предлагаем вам некоторые общие впечатления уже приобщившихся (стиль и орфография авторов сохранены).

Фанаты сериала с нетерпением потирали руки еще утром: "Вечером мы все узнаем, ура! Интересно были показаны отношения в треугольнике Павлова-Кривицкий-Алейников. Что там нам напридумывают? Гадать и гадать...хотя не долго", – писала Okka. В ожидании вечернего эфира телезрители строили разные предположения, а Юлия Костина интриговала с Дальнего Востока: "Я уже посмотрела первую серию, Ваши догадки правильные, но дальше не буду рассказывать, смотрите! Петропавловск уже 2 смотрит". И наконец свершилось – "Склиф" добрался и до самой западной части страны: "Продолжение ура!" (Алина Филилиппова (Петрозаводск).

И сразу – первые восторги телеграфной строкой: "Класс!!!!" (Valentina Andreeva), "Блин, 1 и 2серия это класс" (V K ), "Смотрю, оторваться невозможно. Актеры завораживают, как всегда" (Александра и С.), "Ниче так..живенько начали))очень рада всех увидеть,не раздражает никто" (Arda).

А (Александра у) считает: "Интересно ,но очень грустно". А как могло быть иначе с учетом того, чем закончился седьмой сезон? "Восьмой сезон что- то с первых же серий насквозь пропитан трагизмом; – похороны, болезнь Брагина, взрыв этот ужасный... – вторит ей Эмили Стивенс. – Пока что "луч света" в этом "темном царстве"; – это Марина; Костик с Сашей, и Бреславец; – надеюсь, дальше будет повеселей!"

Позже появились и более развернутые отзывы. "Очень ждали продолжение сериала очень нравится спасибо огромное всем актерам и создателям фильма смотрим с удовольствием нето что турецкая санта барбара" (Елена антонюк (Волгоградская обл). "Хоть здесь посмотреть какие бывают добрые и внимательные доктора. Мне 60лет.часто лежу в больнице и таких докторов не встречала" (Галина Назаренко). "Павлова хороша, удар держит. Сцены с ней зашли однозначно. Яковлева все таки умничка. … Брагины на месте и в своем репертуаре. …. Нина с Женей – шоу маст гоу он… Порадовало то, что медицину все таки не совсем на задний план задвинули. …" (Мартышко). Это ценит в сериале и Лидия Грин: "…Мне кажется, что в отличие от многих других многосезонных творений, "Склиф" сохраняет свой уровень. Можно придираться ко всяким нюансам, но меня по-прежнему он притягивает – и, прежде всего, многочисленными историями пациентов: большинство этих "миниатюр" – отдельные рассказы, в которых, на мой взгляд, больше психологической глубины, чем в личной жизни основных персонажей".

В этом с последним оратором многие бы поспорили, но дебаты по поводу новаций во взаимоотношениях героев мы умышленно оставим за скобками. Вот лишь некоторые впечатления от самих действующих лицах: "Павлова прям мой любимый персонаж на данный момент. самая многограная личность Склифа" (Бубенчик). "Павлова в новой роли держится довольно достойно. … Яковлева, как всегда, прекрасно играет любые изменения в характере своей героини. В целом, начало хорошее, интересно наблюдать за судьбами всех персонажей" (vlada173 (Москва). Многих интригуют новички-ординаторы. "Тёмные лошадки. Но ждём от них пакостей. У этого интерна замах сразу на должность зав.отделением, не меньше", – пишет Жанна58 (Алма-Ата). "Неплохое начало нового сезона. Всех приятно снова увидеть, никто не раздражает, все хорошо выглядят, и Нинон, и Саша в т.ч. :-) Хочется, чтобы введение новых персонажей, парочки ординаторов, было интересным, внесло разнообразие в сюжет", – выражает свои пожелания (Лад@).

А вот в чем подавляющее большинство авторов комментарием сходятся, так это в оценки игры актеров. "Мне тут Аверин очень нравится.никакого переигрывания не вижу,живое лицо и хорошая актерская игра. хорошо у них с Куликовой получается,органичный дуэт и эмоции были искренние" (Arda). И снова дифирамбы Елене Яковлевой: "Павлова. Яковлева шикарна. Старую школу ничего не портит. И даже, как мне показалось, сама актриса выглядит лучше, чем в прошлом сезоне" (Мартышко). "Тоже не вижу никакого переигрывания и дуэт Брагин-Марина органичный. Е. Яковлева, да, шикарнейшая актриса, её участие – огромная удача для сериала" (Лад@).

И еще несколько суждений. "…Есть один большой плюс всего сериала-не показывают, почти не показывают курящих. медиков и других персонажей. и небритых физиономий нет" (из всех искусств важнейшим для нас является кино). "За две серии у меня только одна претензия – арматура. Это уже какой по счету случай?" (Фотя) "С удовольствием смотрим начало нового сезона. И отлично, что снимают и девятый сезон" (Кышка Мышка (Санкт-Петербург).

Следите за развитием событий в сериале "Склифосовский" по будням, в 21:20, на телеканала "Россия 1".