"Евровидение" в 2021 году пройдет в необычном формате

Поклонники "Евровидения" не смогут увидеть в 2021 году песенный конкурс в привычном формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

До "Евровидения" осталось чуть больше трех месяцев. Конкурс обязательно состоится и пройдет 18, 20 и 22 мая. Пока неизвестно, кто выступит от России.

На сайте события отмечается, что здоровье и безопасность всех участников "Евровидения" являются главными приоритетами. В связи с этим исключено, что конкурс пройдет в обычном режиме.

В настоящее время организаторы мероприятия рассматривают три возможных сценария проведения "Евровидения". Первый из них подразумевает, что всем участникам конкурса нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Также на объектах будут применяться строгие меры по охране здоровья и безопасности.

Второй сценарий исключает присутствие артистов и делегаций в Роттердаме. При этом будет организована трансляция их живых выступлений.

Третий сценарий предусматривает полное отсутствие зрителей в концертном зале. Артисты будут выступать из своих стран.

В прошлом году "Евровидение" не состоялось из-за пандемии коронавируса. От России на конкурс должна была поехать группа Little Big.