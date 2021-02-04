"Гардемарин" Владимир Шевельков вспомнил о бурной личной жизни в юности

Звезда "Гардемаринов" Владимир Шевельков прожил в браке с супругой Ириной почти 30 лет. За годы совместной жизни у пары родились дочь Александра и сын Андрей, а сам актер по праву может делиться с публикой секретами гармоничных отношений с женой. Но до встречи с возлюбленной Шевельков не отказывал себе в мимолетных романах. Какой была его бурная молодость и что позволяет сохранить брак, Владимир Алексеевич рассказал в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Будучи студентом ВГИКа, Владимир встречался со многими представительницами прекрасного пола и порой даже не запоминал их имен. А из-за одного рандеву будущий артист едва не лишился места в вузе. Произошло это потому, что ректор, декан и проректор застали в аудитории юношу и его спутницу "не совсем за поцелуями". Шевельков попытался спасти репутацию, клянясь, что у них любовь и скорая свадьба.

"А потом произошла совершенно чудесная история. Там у нас до сих пор работает великолепная Алла Дмитриевна. Она вышла через какое-то время и сказала: "Хватит орать. Все, мы тебя оставляем". Подошла ко мне и тихо спросила: "Ну что, ты правда женишься?" Я говорю: "Нет". Она: "Молодец". И мы разошлись", – рассказал Шевельков Борису Корчевникову.

Как звали ту девушку, попавшую с ним в неловкую ситуацию, артист не помнит – как и имя следующий пассии. Зато помнит правило, которым он пользовался в общении с противоположным полом.

"Я в какой-то момент понял: для того чтобы максимально быстро познакомиться с девушкой, надо сделать ей предложение. И вообще не надо ухаживать, дарить цветы, ничего не надо делать. Сделал предложение – и все, дружи", – поделился мужчина.

Отношения с женой Ириной складывались у Шевелькова не так просто. Ему пришлось "побегать и поухаживать" за красивой моделью, завоевывая внимание; пережить момент, когда он зарабатывал меньше спутницы, а она ездила на показы в окружении богатых мужчин. Сложности они пережили вместе – теперь супруги гордятся выросшими детьми и делятся секретами брака, в числе которых страсть, уважение и открытое обсуждение проблем.