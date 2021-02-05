По итогам третьего конкурсного дня "Танцев со звездами" лидерство сохранили Шпица – Щепкин и Лазарев – Осипова

Самое яркое и стильное шоу на телеканале "Россия 1" набирает обороты. Танцевальный конкурс – это не только честные соревнования, но еще и напряженный конфликт разума и чувств, потому что танец – это точный расчет разума, наполненный до краев чувством исполнителя.

Третий конкурсный день "Танцев со звездами" был наполнен новыми интересными постановками, самыми невероятными эмоциями и шквалом аплодисментов. По итогам голосования жюри лидерство в проекте сохранили две пары: Катерина Шпица – Михаил Щепкин и Сергей Лазарев – Екатерина Осипова.

В прошлом выпуске ST и Евгения Толстая после подсчета голосов оказались на последнем месте и должны были покинуть программу. Но их прощальный танец растопил сердца жюри, и ребятам дали второй шанс.

Однако по условиям конкурса две пары все же покинули проект. Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова из-за болезни Дмитрия, к сожалению, сошла с дистанции. А по спортивному принципу из конкурса выбыла пара Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова. "Трогательное прощание, сердце разрывается. Но мы продвинулись довольно далеко, я и не предполагал. Наш уход рассматриваю, как возможность дать другим остаться и продолжить соревнование", – сказал на прощание Игорь Миркурбанов.

Под музыку из кинофильма с символичным названием "Последнее танго в Париже" пара исполнила свой прощальный танец – душещипательное, стильное танго, сорвавшее восторженные аплодисменты публики.

Катерина Шпицпа и Михаил Щепкин. Ча-ча-ча – 27 баллов

Третий соревновательный день открыла пара, которая в прошлый раз перенесла зрителей в Китай. Поездка оказалась удачной, ребята привезли оттуда целых 35 баллов. Успех настолько их вдохновил, что они продолжают танцевать, как заводные. Есть чувства и разум у кукол? На этот вопрос ответили Катерина Шпица и Михаил Щепкин. "Кате очень идет роль куклы. У вас сегодня такой живой, веселый танец. Он вам очень подходит. Вы профессионально исполняете даже детали", – похвалила пару Дарья Златопольская.

Евгений Морозов и Инна Свечникова. Вальс – 26 баллов

В прошлом туре жюри голосовало за эту пару три раза, причем количество баллов с каждым разом росло. Свою версию вечной борьбы разума и чувств в ритме вальса представили Евгений Морозов и Инна Свечникова. "Это первый танец, который Жене удался. Ваши пули долетели в цель", – отметил Егор Дружинин.

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили. Фокстрот – 25 баллов

Неделю назад он пригласил ее в родную Грузию. Теперь она заманила его в свою стихию. Урок танцев в открытом море от Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили очаровал публику. Жюри оценило в целом высокий уровень мастерства пары. А Николаю Цискаридзе очень понравилось, что партнерша просто кайфует от своего присутствия на паркете.

Янина Студилина и Денис Тагинцев. Пасодобль – 24 балла

Потрясающий роковой пасодобль исполнили Янина Студилина и Денис Тагинцев. По признанию партнерши, этот танец их очень сильно объединил. "Я впервые почувствовала себя свободной на паркете", – при этом подчеркнула она. "Янина созрела, есть результат, и я не хочу, чтобы вы теряли уверенность", – признался Николай Цискаридзе.

Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева. Контемпорари – 24 балла

Когда твоя партнерша – трехкратная чемпионка мира, главное – не ударить перед ней в паркет лицом. С этой задачей пара уже справилась. На этот раз их цель – стать лучшими. Под пронзительную песню "Там нет меня" в исполнении Севары. Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева станцевали контемпорари, рассказав зрителю нежную и правдивую историю влюбленных. "Мне понравилось, я взглянул на Дмитрия несколько иначе, с ним можно в театре много что делать", – отметил Егор Дружинин.

DAVA и Дарья Палей. Танго – 26 баллов

Последние два тура DAVA боролся за право продолжать борьбу одной левой. Но теперь его плечо в порядке, и он взялся за дело обеими руками. Похудевший на 6 килограммов DAVA вместе со своей обворожительной партнершей представили очень элегантное танго. "Мне не стыдно за моего родственника. В этом танце есть энергия", – подчеркнул Николай Цискаридзе.

Антон Шагин и Ульяна Максимкина. Самба – 25 баллов

В прошлом выпуске эта пара буквально отожгла на проекте настоящий линди хоп, да так, что загорелся даже диван. На этот раз пожар вспыхнул в отношениях партнеров, они буквально зажгли танцпол своей блистательной самбой. "Видно, что работа проделана гигантская", – отметил Николай Цискаридзе.

ST и Евгения Толстая. Румба – 24 балла

Ровно неделю назад разум говорил, что эта пара должна покинуть проект. Но чувства жюри восстали против разума, и ребят оставили в проекте. Похоже, что после этого случая, ST и Евгения Толстая просто обрели крылья. Однако мнение жюри по поводу их прочтения румбы разделилось. Николаю Цискаридзе понравилось серьезное настроение композиции, а Егору Дружинину хотелось бы увидеть в ней больше юмора. Он назвал танец ST и Евгении "историей бабочки и грустной веточки".

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Квикстеп – 27 баллов

Сразу видно, что пара Сергей Лазарев и Екатерина Осипова привыкла побеждать. Первый тур – 30 баллов, второй – 35. Планка очень высока. Квикстеп в исполнении пары оказался почти безукоризненным. Но строгие члены жюри все же отметили ряд недостатков и пожелали Сергею продолжать совершенствоваться в танцевальном искусстве.

Предварительные итоги третьего конкурсного дня:

Сразу три пары, набрав одинаковое минимальное количество баллов, попали в номинацию на выбывание: Янина Студилина – Денис Тагинцев, Дмитрий Лысенков – Ольга Николаева, ST – Евгения Толстая.

Это означает, что фанаты этих пар должны как можно активнее присылать SMS в поддержку участников. Тогда у ваших фаворитов появится шанс остаться в проекте.

Окончательный результат этого тура станет известен через неделю, когда определится сумма голосов жюри и зрителей. Пары, оказавшиеся в конце турнирной таблицы, покинут проект.

Голосуйте за своих фаворитов и принимайте участие во флешмобе #РоссияТанцуетДома!. Смотрите уроки танцев от звезд проекта в социальных сетях телеканала "Россия 1", повторяйте и выкладывайте на своих страницах в хештегом #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА. Лучшее видео будет показано в эфире телеканала "Россия".

Танцуйте вместе с нами! И смотрите новый выпуск "Танцев со звездами" на телеканале "Россия 1" в следующее воскресенье, в 17.30.