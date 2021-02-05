Первая жена Шаляпина: "Сашу не надо было оставлять одного"

25 января в Москве ушел из жизни звезда стендапа и популярный актер Александр Шаляпин, сыгравшего в нашумевших картинах "Бумер" и "Склифосовский". За три дня до этого он вернулся домой из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Тело мужа обнаружила его супруга Анастасия, когда вернулась с дачи. К тому времени артист был мертв уже 10 – 12 часов. Свое мнение о случившемся в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1" высказала первая жена Шаляпина Марина Кельцева.

Она даже затрудняется точно сказать, сколько лет она была близка с Александром Шаляпиным: сначала три года встречались, потом шесть лет были в официальном браке, а после его расторжения еще лет 10 оставались в "теплых, дружеских, даже можно сказать родственных отношениях – как брат с сестрой". Лишь в последние пять – шесть лет их пути окончательно разошлись: они оставались на связи, но перестали активно общаться. Но о Сашиных проблемах с алкоголем – а артист пил не менее 20 лет – она, разумеется, знала.

"Он на 100% творческий человек. Он жил искусством", – отмечает Марина и подчеркивает, что у бывшего мужа часто и радикально менялось настроение, но ни его подъемы, ни спады не длились долго. " У него душа была по-детски нараспашку, он любое событие пропускал через себя и не признавал нейтральных реакций, – вспоминает Кельцева. – Если он реагировал на что-то, то всей душой, всем телом, всем организмом. Был очень, очень эмоционален".

Хороша зная Шаляпина, Марина не может поверить, что его самоубийство – такова предварительная версия следствия – было трезвой, холодной, спланированной акцией. "Я думаю, что это было что-то вроде театральной постановки чтобы кого-то напугать, привлечь к себе внимание, сманипулировать на чьем-то чувстве вины. Но в силу несчастливого стечения обстоятельств, случайно дело зашло слишком далеко и дошло до конца".

Кельцева не специалист-нарколог, но как врач понимает: все проблемы у людей, подобных ее бывшему мужу, начинаются, когда человек возвращается из реабилитационного центра: прежнее окружение напоминает ему о том, от чего он уходил. "И, на мой взгляд, в это время человека очень важно не оставлять одного, а окружать любовью, заботой и поддержкой. Надо делать вид, что ничего не произошло – просто долго не виделись", – считает Марина. Она не знакома с новой супругой Шаляпина, Анастасией, не знает об их с Александром отношениях и не хочет давать оценку ее действиям, но повторяет: "Оставлять человека, который только что вернулся из реабилитационного центра одного, не стоит".

Однако директор актера Мария Малякина Настю защищает. По ее словам, Александр сам не хотел никого видеть и ни с кем общаться – ни с друзьями, ни даже с дочкой. И они с женой договорились: он побудет несколько дней один в городской квартире, чтобы "прийти в себя", а она поедет на дачу.

Друзья и коллеги Шаляпина говорили о том, что лечить Сашу надо было не только и не столько от алкоголизма, сколько от депрессии: которой он был подвержен последнее время: как человек "без кожи", он очень остро переживал свою невостребованность, частично связанную с пандемией, каждое несостоявшееся выступление воспринимал как свою неудачу и не радовался полусотне сыгранных в кино ролей, сетуя что большинство из них однотипны – бандиты, наркоманы и алкоголики…

Действительно ли творческие люди больше подвержены алкоголизму, чем представители других профессий? Нужны ли вообще частные реабилитационные центры с непонятным профилем и статусом? Можно ли удерживать там пациентов принудительно или следует отпускать по их первому требованию? Обоснованы ли жесткие меры воздействия и эффективны ли они? И почему одним такие учреждения помогают, а другим – нет? Обо всем этом – в сегодняшнем выпуске "Прямого эфира":