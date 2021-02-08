Анита Цой вспомнила о ссорах со свекровью

В программе "Судьба человека" на канале "Россия 1" – Анита Цой, 7 февраля отметившая 50-летие. В честь юбилея певица рассказала Борису Корчевникову о карьере, прерванном общении с покойным отцом, свадьбе и рождении сына. А также – об отношениях со свекровью, которые не всегда были гладкими.

Анита вышла замуж за Сергея Цоя в 19 лет. Юная девушка в момент сватовства понравилась матери политика и госслужащего – но за время брака их отношения несколько испортились. Между женщинами возникали ссоры, что артистка объясняет своим строптивым характером. Общение невестки и свекрови кардинально изменил один случай.

Это произошло, когда семья ехала в Санкт-Петербург. В машине Анита поругалась со свекровью, из-за чего обе женщины выскочили из автомобиля и пошли по дороге в противоположные стороны. Сергей остался у авто с ребенком и метался, не зная, за кем пойти, за матерью или супругой. Увидев реакцию мужа, Анита пообещала себе быть сдержаннее – ради благополучия любимого мужчины.

"Я на следующее утро пришла к свекрови в номер, попросила прощения. И поклялась, что, так как я младше, я больше никогда не открою рот и не буду гавкать в ее сторону. Она еще, наверное, лет 10 на меня смотрела, изучала, но я держалась. Сейчас мы подруги номер один. У нас шикарные отношения", – рассказала Анита.

Своим взглядом на отношения супруги и мамы поделился и сам Сергей в эксклюзивном разговоре с программой "Судьба человека" – к дню рождения спутницы он впервые согласился на интервью. Цой подчеркнул, что понимает силу характера обеих женщин, и поэтому особенно счастлив видеть их подругами.