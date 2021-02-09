Хочешь стать звездой, танцуй с Сергеем Лазаревым под его хит

Грандиозный всероссийский флешмоб #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА набирает обороты. В нем приняли участие тысячи людей из разных уголков страны. Лучшие выступления смогли увидеть и оценить миллионы телезрителей.

Певец и актер Сергей Лазарев присоединился к флешмобу, показав вместе с партнершей Екатериной Осиповой новые движения под хит в собственном исполнении "Снег в океане".

Клип на эту полюбившуюся слушателям песню выйдет на телеэкраны в конце февраля. Его снимала команда режиссера Алана Бадоева.

Присоединяйтесь к любимому артисту, двигайтесь под красивую музыку вместе с ним. Почувствуйте себя на месте звезды. Условия очень простые: нужно всего лишь запомнить движения, записать свой танец на видео и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #россиятанцуетдома.

Танцуйте вместе с нами! И не исключено, что на следующей неделе именно ваше выступление будет признано самым лучшим и его увидит вся страна.