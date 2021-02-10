Лента "Дорогие товарищи!" вошла в шорт-лист "Оскара"

В короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" вошел фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!"

Всего в так называемый "шорт-лист" вошли 15 фильмов, в числе которых киноленты, выдвинутые Боснией и Герцеговиной, Чили, Чехией, Данией, Францией, Гватемалой, Ираном, Кот-д'Ивуаром, Мексикой, Норвегией, Румынией и Тунисом, передает ТАСС.

Заявка фильма "Дорогие товарищи!" на участие в борьбе за "Оскар" была принята в январе текущего года. Предположительно, окончательный список номинантов будет объявлен 15 марта.

Черно-белая драма режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" повествует о трагических событиях 1962-го года в Новочеркасе, где была расстреляна мирная демонстрация. Ранее эта лента была удостоена специального приза жюри Венецианского кинофестиваля, премии "Золотой орел", ряда других российских и международных наград.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния).