Яркие краски и захватывающие приключения – "Конек-Горбунок" скоро на экранах

В этом сибирском городке премьеры фильма "Конек-Горбунок" ждут больше всех. Ведь именно здесь, в Ишиме, родился автор сказки Петр Ершов, а 4 года назад открылся уникальный музей имени писателя. Переводы "Конька" на всевозможные языки, театральные постановки, мастер-классы по созданию собственной чудотворной лошадки и даже международный флешмоб по чтению сказки – в этом доме про "Конька-Горбунка" знают всё.

"Эта сказка представляет совершенно волшебный удивительный мир. Мир, в котором происходят удивительные превращения, приключения + 11:45 перемещение во времени и пространстве в этой сказке неизменно вызывает желание её перечитывать", – рассказывает Геннадий Крамор, сотрудник Музейного комплекса им. П.П.Ершова

Работники музея волнуются лишь об одном: как любимый "Конек" зазвучит в прозе. Но новый трейлер их убедил: суть сказки ничуть не изменилась. А отказ от стихов нужен, чтобы добавить в историю понятного современного юмора.

Создатели фильма "Конек-Горбунок" подошли к оригинальному произведению бережно: они сами выросли на этой истории, поэтому в картину пригласили и популярных актеров, и специалистов по современным технологиям и спецэффектам. Вместе они наделили анимированного Конька некоторыми человеческими чертами. В результате пересказ оказался и фантастическим, и актуальным одновременно.

"Его нарисовали очень симпатичным обаятельным существом. Милым, с чувством юмора. Так что я думаю, он всем полюбится", – считает озвучивший Конька Павел Деревянко.

"С Пашей мы пробовали характер, мы искали форму лица, именно не морды, а лица. Потому что у нас осмысленный взгляд, у нас отличие от анатомии лошади , – замечает продюсер Александр Горохов.

Кадр из фильма "Конек-Горбунок"

Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник – все актеры говорят: для них съемка в "Коньке-Горбунке" словно возвращение в детство. Ведь в этой сказке все проблемы чудесным образом решаются, а добро, любовь и дружба торжествуют.

"Мой Иван отличается от всех предыдущих тем, что он по-детски воспринимает эту действительность. Главная черта его – детскость", – делится своими мыслями о персонаже Антон Шагин.

"Сыграть Царь-Девицу – это, в общем-то, мечта каждой. Она с характером, боевая, дерзкая, харизматичная личность", – рассказывает Паулина Андреева, исполнившая главную женскую роль.

Этот фильм способен вернуть зрителям веру в чудеса, потому что сам выглядит как творение волшебников. Яркие краски, захватывающие приключения, искренние эмоции героев гарантируют всем зрителям счастливый финал. Проверить можно лично уже с 18 февраля во всех кинотеатрах страны!

Вероника Скурихина, "Утро России"