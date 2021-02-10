"Смотрим" покажет эксклюзивную трансляцию "60 минут"

10 февраля в 18:35 на интернет-платформе "Смотрим" состоится прямая трансляция ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым с эксклюзивными интервью и комментариями гостей студии вместо рекламных пауз.

У зрителей программы "60 минут" появилась уникальная возможность заглянуть за кулисы и увидеть, что происходит в рабочие моменты в студии.

Теперь любимую передачу можно увидеть на любом мобильном устройстве. Узнайте первыми все секреты закулисья!

Не пропустите! Сегодня в 18.35 на медиаплатформе "Смотрим"! Трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ.