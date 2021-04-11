В эфире вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" произошло очень важное событие. Бывшие участники Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов в честь 20-летия популярной группы спели вместе песню из своего репертуара "О, боже, дай мне сил".

"Мы не пели вместе много лет. И сегодня для нас очень важное событие: группе Smash!! исполнилось бы в этом году 20 лет", – отметил Сергей Лазарев.

Такой сюрприз на сцене "Ну-ка, все вместе!" никто не ожидал. "Вы такие же молодые, стройные, подтянутые и красивые. Как будто и не было этих 20 лет! Я уверен, что сейчас вся страна, все девушки и женщины, которые когда-то под эту песню плакали, опять всплакнули и вспомнили свою молодость", – сказал ведущий Николай Басков.