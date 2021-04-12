"Был внуком и подругой": Цискаридзе – об отношениях с балериной Семеновой

Николай Цискаридзе еще дебютантом завоевал одобрение и расположение мастеров балета: Юрия Григоровича, Галины Улановой, Майи Плисецкой и многих других. Одной из наставниц танцовщика была Марина Тимофеевна Семенова, она же стала для Цискаридзе близким человеком. Об отношениях с народной артисткой СССР мужчина рассказал в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Семенова заметила Николая в начале 90-х, когда он танцевал Меркуцио. Марина Тимофеевна, по словам Цискаридзе, сразу видела талант и обладала "рентгеновским зрением", поэтому выделила нового артиста Большого из толпы. "Мальчик, хочешь хорошо танцевать? Приходи ко мне в класс", – обратилась к нему балерина.

Уже на следующий день Николай репетировал с Семеновой, что было сложно: педагог заставила его выучить все мужские и женские партии из репертуара и рассказывала, как не только исполнять номера, но и преподносить их аудитории в качестве репетитора. Цискаридзе вспоминает, что наставница "издевалась" над ним в классе – но такой ценой подарила ему глубокое знание профессии. А также стала близким человеком.

"Я был в ранге внука, правнука, подруги самой близкой, мальчика для битья. Мы обсуждали все. Она мне рассказывала много интимных и подробных вещей. Первое разочарование в любви я проживал вместе с Мариной Тимофеевной рядом", – поделился Цискаридзе с Борисом Корчевниковым.

На гастролях, когда Николай уже был премьером, а Семенова – женщиной в почтенном возрасте, их всегда селили вместе, чтобы Цискаридзе был рядом, если Марине Тимофеевне вдруг станет плохо.

Семенова прожила больше 100 лет и выучила огромное число артистов. Но к сожалению Николая, многие о ней забыли и даже в памятные даты не присылали деньги, чтобы купить на могилу цветы. "Коленька, запомни. Не верь ученикам – предадут", – говорила балерина своему другу и ученику, в чем Цискаридзе еще пришлось убедиться.