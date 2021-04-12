Названы лучшие фильмы про космос

Абсолютный рейтинг фантастических фильмов про космос был представлен киноканалом FAN специально в День космонавтики. Для составления этого "топа топов" были использованы данные 15 источников, общий охват которых составляет 700 миллионов человек в месяц.

Первое место рейтинга занял фантастический фильм "2001 год: Космическая одиссея", который Стэнли Кубрик выпустил еще в 1968 году. До сих пор эта кинокартина частенько попадает в различные топы, а Американский институт кино признал ее лучшим научно-фантастическим фильмом в истории Голливуда. Современные режиссеры при создании своих работ вдохновлялись "Космической одиссеей" – многие элементы из этого фильма, вам, наверняка, знакомы. Например, вы точно видели изображение сверхразумного компьютера HAL 9000, интерфейс которого выглядит, как "красный глаз".

Вторая строчка списка досталась фильму ужасов "Чужой" режиссера Ридли Скотта, положившему начало целой киносерии. Ханс Руди Гигер, на основе иллюстраций которого был создан главный монстр мирового кинематографа, на много лет вперед сумел обставить современных дизайнеров. Он нарисовал чудовище, страшнее которого до сих пор никто ничего не придумал.

Тройку лидеров замыкает лента "Интерстеллар" авторства Кристофера Нолана. Несмотря на то, что фильм относится к жанру фантастики, в его основу положены работы физика-теоретика Кипа Торна о путешествиях сквозь "кротовые норы", расставленные то тут, то там в космическом пространстве.

Абсолютный рейтинг лучших фантастических фильмов про космос по версии киноканала FAN:

"2001 год: Космическая одиссея" (1968) "Чужой" (1979) "Интерстеллар" (2014) "Аполлон 13" (1995) "Звёздные войны: Новая надежда" (1977) "Гравитация" (2013) "Луна 2112" (2009) "ВАЛЛ-И" (2008) "Пекло" (2007) "Солярис" (1972)

В качестве основы для создания "Топа топов" программной дирекцией киноканала FAN были выбраны следующие источники: Mashable, Stacker, Wired, КиноПоиск, "Фильм Про", Kinowar, Rotten Tomatoes, Kino.Mail, Screen Rant, Esquire, Space News, The Ringer, IMDB, SyFy. Кроме того, учитывались результаты внутриредакционного голосования.