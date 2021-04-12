Манижа объяснила смысл своей песни

Певица Манижа, которая представит Россию на "Евровидении" в этом году с песней Russian Woman ("Русская женщина"), объяснила смысл композиции. По ее словам, саркастичная лирика вдохновлена опытом общения с людьми, которые навязывают традиционные понятия.

Манижа своей песней хочет обратить внимание на моменты, когда девушкам говорят о необходимости сбросить лишний вес, выйти замуж, родить до тридцати. В интервью The Guardian певица пояснила, что слова подобного плана могут травмировать человека. Сама она не хотела бы говорить подобное, например, собственной дочери.

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По словам Манижи, в тексте песни есть намеки и на более тяжелые переживания. В частности, речь идет о поломанных семьях.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась песне, которая будет исполнена на "Евровидении". По ее словам, это "бред", в котором присутствуют "кони-люди".