Вышел долгожданный трейлер фильма "Форсаж 9"

В Сети состоялась премьера второго трейлера фильма "Форсаж 9", который должен был выйти в прокат еще в 2020 году.

Девятая часть киносерии станет прямым продолжением восьмой. Кибертеррористка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон решает отомстить Доминику Торетто, некогда одолевшему ее в заочном поединке. Она возвращается – и стравливает друг с другом Дома и его брата Джейкоба (Джон Сина). Чтобы справиться с новой угрозой, Доминик вынужденно вновь собирает легендарную команду.

Следуя неизменной традиции, "Форсаж 9" снимали не только в США, но и в других странах и городах мира – в Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Лондоне, Тбилиси, Пхукет и Краби. По многочисленным просьбам зрителей, в историю решили вернуть персонажа Сона Кана – Хана Лю, который, предположительно, погиб в "Форсаже 7".