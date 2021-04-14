Режиссер "Бабушки легкого поведения" снимет новую "Иронию судьбы"

Один из самых успешных российских режиссеров в жанре комедии Марюс Вайсберг приступает к работе над новым фильмом "Ирония Судьбы"(About Fate) – современной англоязычной версией знаменитой картины Эльдара Рязанова. Это масштабный международный проект, в котором будут задействованы молодые звезды Голливуда: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Съемки стартуют в Бостоне уже летом.

Над сценарием работает Тиффани Полсен, известная зрителям по нашумевшей комедии "Пара на праздники". Продюсерами выступят Винсент Ньюман ("Мы – Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова, а сам Вайсберг выступит в роли креативного продюсера.

"Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий", – подчеркнул режиссер.

"Ирония судьбы" – это настоящая новогодняя сказка, наполненная романтикой и превосходным юмором. История о людях, которые верят в любовь, но никак не найдут ее истинный смысл. В круговороте событий судьба столкнет героев под Новый год – в ту самую ночь, когда происходят самые удивительные чудеса.

Марюс Вайсберг – признанный мастер комедии. Среди самых известных его киноработ – "Бабушка легкого поведения", "Гитлер капут!", "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе", "(Не)идеальный мужчина" и другие.