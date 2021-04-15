Гоген Солнцев советует знакомиться на кладбище

В эксклюзивном интервью платформе "Смотрим" один из самых экстравагантных и популярных героев программы "Прямой эфир" Гоген Солнцев дал молодым ребятам совет по общению с женщинами.

По мнению Гогена, знакомиться нужно обязательно на кладбище и непременно с одинокими старушками. "Бабушками", как ласково называет их Солнцев:

"Молодые ребята! Знакомьтесь только на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбище. Подходите к одиноким бабушкам, дарите им цветочки. Спрашиваете: "А не помочь ли вам по уходу за вашими клумбочками? А где вы живете? А есть ли родственники?".

Напомним, что Гоген Солнцев в таких вопросах эксперт и знает, о чем говорит. История его взаимоотношений с 66-летней пенсионеркой-супругой Екатериной Терешкович наделала много шума: они то сходились, то вновь расставались, планировали родить ребенка, ходили к психологам… На все возмущения общественности Гоген не унывал и отвечал: "Для меня возраста не существует. Я не чувствую в ней пожилого человека. Это очень хорошая, добрая женщина. Моя любовь". Чтобы соответствовать молодому супругу, Катя даже решилась на пластическую операцию. Вопреки прогнозам скептиков у самой скандальной пары все хорошо.

"А вообще, совет по общению с женщинами может быть только один – нужно быть очень смелым. Если ты видишь девочку, которая тебе очень нравится, не жди ни секунды – подходи и знакомься, потому что потом появляются эти объявления в интернете: "Я ехал в 105 автобусе в 7 утра! Увидел девочку в красной куртке. Отзовись!". И потом всю жизнь так и страдают! Подходите решительно, прямо сразу: "Здрасьте! Можно ли вашу ссылку в Инсту? Я вам лайкну". Вот так!" – резюмировал Гоген Солнцев.

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