"Знаю, что ты в раю": в Минске простились с "песняром" Борткевичем

В Минске прошла церемония прощания с заслуженным артистом Белоруссии, солистом группы "Песняры" Леонидом Борткевичем. В Белосфилармонию пришли родные, близкие и поклонники умершего музыканта.

Сын Борткевича Ричард заявил, что его отец родился со сцены и оттуда же его провожают. "Знаю, что ты в раю и смотришь на нас", — отметил наследник.

Присутствовали на церемонии и участники ансамбля "Песняры". Владислав Мисевич обратил внимание на то, что Борткевич был самым красивым тембром их коллектива. Другой коллега умершего Вадим Косенко отметил, что голос солиста всегда завораживал людей.

В последний путь Леонида Борткевича проводили аплодисментами.

Солиста "Песняров" не стало 13 апреля. Он умер в 71 год. Причиной смерти артиста стал сахарный диабет.