Программе "Прямой эфир" 10 лет: смотрим лучшие выпуски

"Прямой эфир" появился на экранах телевизоров в апреле 2011-го и сразу завоевал популярность у зрителей. Искренние истории и откровенные интервью героев в студии ток-шоу всегда привлекают внимание и надолго врезаются в память. Первым ведущим программы в 2011 году стал Михаил Зеленский, ведущий репортер информационных программ. В 2013 году он передал эстафету Борису Корчевникову – талантливому актеру и ведущему, который с развлекательного телеканала шагнул в студию с непростыми героями и сложными судьбами. Сегодня "Прямой эфир" немыслим без Андрея Малахова, который окончательно сформировал образ самой рейтинговой и резонансной программы российского телевидения и сделал ее всенародно любимой.

Выпуски "Прямого эфира" построены на тщательных журналистских расследованиях, где в "главных ролях" – реальные люди. Зрители видят действительность как она есть: излом жизни, трагедию, а иногда и драму с комедией. Предлагаем вспомнить некоторые из самых ярких и обсуждаемых выпусков "Прямого эфира" за 10 лет.

Валерий Шляфман (теперь – Высоцкий) – человек, которого обвиняли в убийстве Игоря Талькова. Он никогда и никому не давал интервью. Исключение сделал только для программы "Прямой эфир". Бывший директор певца, скрывавшийся в Израиле, ответил родным артиста и следователям на вопросы, которые они не могли задать ему почти четверть века.

В прямом эфире передачи состоялась и сенсационная исповедь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после отставки. Его считали новым Курбским – политэмигрантом, развернувшим бизнес в Англии и по всей Европе. Говорили, он зарабатывает на элитных отелях, проживает нажитое на элитных курортах. В программе "Прямой эфир" Лужков предстает как рядовой российский фермер, сделавший своей новой столицей пять тысяч гектаров сельхозземель и конезавод в Калининградской области. Один из самых ярких политиков постсоветской России подробно и искренне ответил на самые каверзные вопросы Бориса Корчевникова.

Дело модного фотографа Дмитрия Лошагина разделило общественность на два лагеря после вынесенного приговора по обвинению в убийстве собственной жены, первой красавицы Урала, фотомодели Юлии Лошагиной. Сначала суд вынес оправдательный приговор, но потом дело было пересмотрено, и мужчина отправился в колонию на 10 лет. Что же на самом деле произошло в ту злополучную ночь? Все подробности этой жуткой истории освещал "Прямой эфир".

Еще одна резонансная история – громкое дело Марии Максаковой и Дениса Вороненкова. В многочисленных выпусках программы – хронология событий, версии убийства депутата Государственной Думы, а также перипетии и повороты жизни героини, рассказанные ей самой. Что стало причиной гибели Вороненкова? Кто нанял киллера? И как живет сейчас экс-солистка Мариинского театра? Подробности – только в "Прямом эфире"!

Команда "Прямого эфира" – всегда в эпицентре событий, всегда в поиске истины. Если программа рассказывает о перевале Дятлова, то ведущий Андрей Малахов лично преодолевает тот же самый маршрут, что и герои его сюжетов. Благодаря экспедиции "Прямого эфира" к перевалу появились новые подробности трагедии 1959 года.

Программа "Прямой эфир" активно развивается. Неизменно одно: зрители шоу первыми узнают эксклюзивные истории, становятся свидетелями громких журналистских расследований, сенсаций из мира звезд и жизни обычных людей, которым нужна помощь. Сегодня идейными вдохновителями проекта выступают Андрей Малахов и Александр Митрошенков. Производство программы осуществляет телекомпания "ТВ Хит", где собралась одна из лучших телевизионных команд в стране.

Специальный выпуск программы "Прямой эфир", посвященный юбилею проекта, выйдет в эфир 19 апреля в 17.15 на канале "Россия 1".

Весь архив "Прямого эфира" можно посмотреть на платформе "Cмотрим", перейдя по ссылке.