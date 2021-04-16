16 апреля 2021 19:29

Программе "Прямой эфир" 10 лет: смотрим лучшие выпуски

Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Фото предоставлено программой «Андрей Малахов. Прямой эфир»

"Прямой эфир" появился на экранах телевизоров в апреле 2011-го и сразу завоевал популярность у зрителей. Искренние истории и откровенные интервью героев в студии ток-шоу всегда привлекают внимание и надолго врезаются в память. Первым ведущим программы в 2011 году стал Михаил Зеленский, ведущий репортер информационных программ. В 2013 году он передал эстафету Борису Корчевникову – талантливому актеру и ведущему, который с развлекательного телеканала шагнул в студию с непростыми героями и сложными судьбами. Сегодня "Прямой эфир" немыслим без Андрея Малахова, который окончательно сформировал образ самой рейтинговой и резонансной программы российского телевидения и сделал ее всенародно любимой.

Выпуски "Прямого эфира" построены на тщательных журналистских расследованиях, где в "главных ролях" – реальные люди. Зрители видят действительность как она есть: излом жизни, трагедию, а иногда и драму с комедией. Предлагаем вспомнить некоторые из самых ярких и обсуждаемых выпусков "Прямого эфира" за 10 лет.

Валерий Шляфман (теперь – Высоцкий) – человек, которого обвиняли в убийстве Игоря Талькова. Он никогда и никому не давал интервью. Исключение сделал только для программы "Прямой эфир". Бывший директор певца, скрывавшийся в Израиле, ответил родным артиста и следователям на вопросы, которые они не могли задать ему почти четверть века.

В прямом эфире передачи состоялась и сенсационная исповедь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после отставки. Его считали новым Курбским – политэмигрантом, развернувшим бизнес в Англии и по всей Европе. Говорили, он зарабатывает на элитных отелях, проживает нажитое на элитных курортах. В программе "Прямой эфир" Лужков предстает как рядовой российский фермер, сделавший своей новой столицей пять тысяч гектаров сельхозземель и конезавод в Калининградской области. Один из самых ярких политиков постсоветской России подробно и искренне ответил на самые каверзные вопросы Бориса Корчевникова.

Дело модного фотографа Дмитрия Лошагина разделило общественность на два лагеря после вынесенного приговора по обвинению в убийстве собственной жены, первой красавицы Урала, фотомодели Юлии Лошагиной. Сначала суд вынес оправдательный приговор, но потом дело было пересмотрено, и мужчина отправился в колонию на 10 лет. Что же на самом деле произошло в ту злополучную ночь? Все подробности этой жуткой истории освещал "Прямой эфир".

Еще одна резонансная история – громкое дело Марии Максаковой и Дениса Вороненкова. В многочисленных выпусках программы – хронология событий, версии убийства депутата Государственной Думы, а также перипетии и повороты жизни героини, рассказанные ей самой. Что стало причиной гибели Вороненкова? Кто нанял киллера? И как живет сейчас экс-солистка Мариинского театра? Подробности – только в "Прямом эфире"!

Команда "Прямого эфира" – всегда в эпицентре событий, всегда в поиске истины. Если программа рассказывает о перевале Дятлова, то ведущий Андрей Малахов лично преодолевает тот же самый маршрут, что и герои его сюжетов. Благодаря экспедиции "Прямого эфира" к перевалу появились новые подробности трагедии 1959 года.

Программа "Прямой эфир" активно развивается. Неизменно одно: зрители шоу первыми узнают эксклюзивные истории, становятся свидетелями громких журналистских расследований, сенсаций из мира звезд и жизни обычных людей, которым нужна помощь. Сегодня идейными вдохновителями проекта выступают Андрей Малахов и Александр Митрошенков. Производство программы осуществляет телекомпания "ТВ Хит", где собралась одна из лучших телевизионных команд в стране.

Специальный выпуск программы "Прямой эфир", посвященный юбилею проекта, выйдет в эфир 19 апреля в 17.15 на канале "Россия 1".

Весь архив "Прямого эфира" можно посмотреть на платформе "Cмотрим", перейдя по ссылке.

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