Гогену Солнцеву предложили стать лицом похоронного бюро

Ритуальные услуги – сложнейший вид сервиса на рынке. Чтобы привлечь новых клиентов, похоронные бюро готовы на все. В том числе приглашать в качестве лиц марки популярных персонажей. В этом на собственном опыте убедился эпатажный шоумен Гоген Солнцев. В эксклюзивном интервью платформе "Смотрим" он отметил, что такое своеобразное предложение было странным даже для него.

"Мне предложили лицом похоронного бюро стать. Начинаю спрашивать: "А как вы это видите?" Человек отвечает: "Руководство сказало". Я говорю: "А как это можно быть лицом ритуального агентства?". Они говорят: "Ну, как?! Мы просто вас на памятнике сделаем, когда вы кричите "адвокат", добавим ФИО. А даты любые поставим, как для примера. Не знаю, но мне было смешно безумно и как-то даже странно", – рассказал Гоген Солнцев.

Гоген Солнцев оценил предпринимательскую жилку ритуального агентства, но все равно отказался, несмотря на щедрое предложение. Также звезда ток-шоу "Прямой эфир" подчеркнул, что это временно и возможно в будущем он еще вернется к этому приглашению:

"Кстати, кто мне звонил по поводу могильных камней: "Подождите, бабушка моя "подрастет", и мы с вами договоримся о рекламном контракте".

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