В Москве простились с Олегом Марусевым

Завершилось прощание с российский актером и телеведущим Олегом Марусевым, скончавшимся в возрасте 76 лет. Согласно воле покойного, церемония была непубличной. В московском Театре Луны уточнили, что актера кремируют.

Союз театральных деятелей России отправил свои соболезнования коллективу театра. В телеграмме председателя организации Александра Калягина говорится, что Марусев был талантливым артистом с миллионами поклонников, добрым и отзывчивым человеком, передает ТАСС.

На телевидении Марусев проработал 35 лет. В частности, он вел передачи "С песней по жизни", "Концерт после концерта" и "Пойми меня". Он также играл в российских телесериалах, среди которых – "Графиня де Монсоро" и "Марш Турецкого". Помимо работы на телевидении играл в Театре Луны.