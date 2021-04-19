"Обитель": новые кадры и постеры к сериалу по роману Захара Прилепина

Новые кадры и постеры к историческому сериалу "Обитель" о Соловецких лагерях по мотивам одноименного романа писателя Захара Прилепина уже доступны к просмотру.

Картина создана телеканалом "Россия 1" и продюсерской компанией Валерия Тодоровского. Режиссером выступил Александр Велединский ("Бригада", "Живой", "Географ глобус пропил"). В главных ролях – Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Виктор Раков, Игорь Черневич, Виктор Добронравов, Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов и другие.

Постер к сериалу "Обитель"

Многосерийный фильм "Обитель" снят по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В картине страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти: гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис.

Премьера "Обители" ожидается уже скоро на телеканале "Россия 1".