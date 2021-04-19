19 апреля 2021 16:15

"Обитель": новые кадры и постеры к сериалу по роману Захара Прилепина

Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"
Кадр из сериала "Обитель"

Новые кадры и постеры к историческому сериалу "Обитель" о Соловецких лагерях по мотивам одноименного романа писателя Захара Прилепина уже доступны к просмотру.

Картина создана телеканалом "Россия 1" и продюсерской компанией Валерия Тодоровского. Режиссером выступил Александр Велединский ("Бригада", "Живой", "Географ глобус пропил"). В главных ролях – Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Виктор Раков, Игорь Черневич, Виктор Добронравов, Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов и другие.

Постер к сериалу "Обитель"

Многосерийный фильм "Обитель" снят по одноименному роману-бестселлеру Захара Прилепина о Соловецком лагере особого назначения. В картине страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины. Это любовь на краю пропасти: гражданский муж Галины – всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис.

Премьера "Обители" ожидается уже скоро на телеканале "Россия 1".

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