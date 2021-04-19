В МУР-МУРе только девушки: на "России 1" – детектив о войне и любви

26 апреля в 21:20 на телеканале "Россия 1" – премьера многосерийного фильма "МУР-МУР". Его героини – сотрудницы уголовного розыска, которые пытаются не только установить порядок в родном городе и покончить с преступностью, но и устроить личное счастье. Главные роли в проекте исполнили: Светлана Иванова, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Анна Зайкова, Анастасия Обжигина, Владимир Яглыч и Марат Башаров.

Действие картины разворачивается в 1944 году. Небольшой городок Муранск, который только недавно освободили от немцев, захлестнула волна дерзких ограблений. Банду преступников возглавляет беглый рецидивист Юза (Марат Башаров). Бороться с ней приходится местному отделению милиции. Муранский уголовный розыск местные жители ласково называют "МУР-МУР": пока мужчины на фронте, в нем служат одни женщины – Марьяна, Саша, Агата и Оксана.

Марьяна Рацкевич – капитан милиции, начальник угро Муранска. "Моя героиня на протяжении фильма проходит путь от разочаровавшейся, закрытой девушки, которая считает, что в ее жизни уже не будет чудес, до той, в жизни которой эти чудеса начинают происходить. Конечно, ее ждет любовь!" – рассказывает о своей героине Светлана Иванова.

Сержант милиции Сашка бросила медицинский институт из-за войны и первая пришла работать в милицию, как только город освободили. Сашка ловит бандитов, воспитывает сына и все еще мечтает стать врачом. "К своей Сашке я чувствую огромный трепет, это моя первая большая работа в кино, – признается актриса Анастасия Обжигина. – Сашка для меня – воплощение настоящей женщины, такой юной и уже такой сильной. Все, чему она успела научиться, пришлось применять сразу на практике. Когда дело касается ее близких, страх уходит на второй план. В таких страшных обстоятельствах она бросается навстречу любым опасностям, чтобы защитить то, что ей дорого".

Старшина милиции Агата (Алена Кучкова) – ценный кадр: отлично разбирается в технике, умеет водить и хорошо фотографирует. Оксана – еще один старший сержант милиции. Надежный товарищ и прекрасный сотрудник, но сближаться с коллегами Оксана не спешит. Сыгравшая ее Анна Зайкова говорит: "Как у любого человека, прошедшего войну, у Оксаны есть своя история, глубоко травмировавшая ее. Быть смелой и сильной – ее искреннее желание, она хочет производить впечатление человека, чью броню непросто пробить. Тем не менее, думаю, мы становимся по-настоящему сильными и смелыми, когда смотрим в глаза своим страхам и принимаем прошлое и себя в нем. Так что моей героине предстоит пройти определенный путь, освободиться от боли и начать новую жизнь".

Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер. Семен Марков (Владимир Яглыч) случайно отстает от поезда и сразу же оказывается в самой гуще событий и в центре внимания жителей Муранска. "Наш фильм про любовь на фоне закрученного детективного сюжета, про то, что несмотря на смерть, страх и покалеченные судьбы, люди, пережившие войну, не утратили желание жить, любить и сострадать", – раскрывает замысел картины режиссер Илья Казанков.