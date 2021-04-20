"Интересно там, где неизвестность": Константину Лавроненко – 60!

За роль в фильме Андрея Звягинцева "Изгнание" Константин Лавроненко получил приз на Каннском кинофестивале. Это стало сенсацией 2007 года – российский фильм и российский актер, которому вручают "Золотую пальмовую ветвь". Лавроненко, сыгравший главу семейства в психологической драме, покорил иностранное жюри и до сих пор остается единственным российским актером, завоевавшим приз в Каннах. "Самое главное не это. Самое главное, чтобы на экране был живой человек. Когда люди смотрят и доверяют тебе, тогда все и происходит", – уверен Лавроненко.

Дебют актера в кино – лента "Еще люблю, еще надеюсь". Лавроненко всего 23 года, он еще студент Школы-студии МХАТ, а его партнером по площадке уже становится сам Евгений Евстигнеев. Хотя сниматься в этой мелодраме Константин Лавроненко вовсе не собирался, но вмешался случай. На кастинг пошел за компанию с другом, а выбрали его: "Мы это называем случаем, но ты к этому случаю был готов, чтобы он произошел с тобой. Я смотрю на это так".

Совсем другой Лавроненко – матерый бандит Чекан, влюбленный в красавицу Иду в сериале "Ликвидация". Режиссер Сергей Урсуляк считает, что Лавроненко – актер разнообразный. "То, что он делает, должно в нем как-то откликаться. Он наполняет роли своим собственным содержанием, которое считывается и улавливается зрителем. Поэтому его роли имеют такой резонанс", – отметил Урсуляк.

Константин Лавроненко играл и в историческом сериале "Екатерина", и в драме "Возвращение", получившей главный приз Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва". В сказке "Последний богатырь" зрители долго гадали, кто же скрывается за сложным пластическим гримом Кощея, но Константина Лавроненко выдали глаза и фирменный взгляд.

"Для меня Костя – один из лучших актеров русской психологической школы", – подчеркнул народный артист России Владимир Машков.

А еще Константин Лавроненко любит повторять, что все люди – тайна, а интересно там, где неизвестность. И совершать открытия героев в себе продолжает и в свои 60 лет. Константин Лавроненко воплотил целый ряд интересных образов в кино и на телевидении. Смотрите прямо сейчас в нашей подборке!

Анна Щербакова, "Вести"