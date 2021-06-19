МакSим на ИВЛ и в искусственной коме

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, находится в реанимации. Женщина подключена к аппарату ИВЛ, она в искусственной коме.

У МакSим диагностирована пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на коронавирус, как сообщила ее представитель, дают отрицательный результат.

"Видимо, коронавирус, но по тестам – отрицательно", – приводит слова представителя певицы РИА Новости.

По ее словам, доктора решили ввести Абросимову в кому, поскольку "на кислород она не реагировала, легкие не прочищались".

Представитель предполагает, что МакSим пробудет в коме еще несколько дней, однако прогнозы врачей позитивные.

Абросимова была госпитализирована 16 июня с поражением легких "от 40%". С начала июня артистка трижды сдавала тесты на коронавирус, и трижды они показывали отрицательный результат.

Неделю назад МакSим отметили 38-й день рождения и открыла свою Школу искусств. Тогда же она сдала первый тест – с отрицательным результатом. Через несколько дней у нее появились симптомы простуды, и артистка решила сдать еще один тест. И он снова показал отрицательный результат. Тогда МакSим приняла решение не отменять концерт, но выступала на сцене уже с температурой 39. Состояние ее продолжало ухудшаться, температура не падала, а третий тест опять был отрицательным. После этого певицу госпитализировали.