Светлана Крючкова не сдержала слез при виде старшего сына

Героиней программы "Привет, Андрей!" на этот раз стала звезда "Большой перемены" и "Ликвидации" Светлана Крючкова. В эфире канала "Россия 1" артистка и звездные гости вспоминают ее самые яркие роли и исполняют любимые песни. Настоящим сюрпризом для Светланы Николаевны стало появление в студии ее старшего сына, с которым она не встречалась очень давно!

Дмитрий в настоящее время живет вместе с семьей во Франции, поэтому за последние два года и его, и любимых внуков актриса видела лишь по видеосвязи. Когда Андрей Малахов сообщил Крючковой, что ее сын сейчас здесь, она сначала не поверила, а затем, подойдя к нему и обняв, расплакалась. "Надо же, секрет какой был", – удивлялась Крючкова.

Также в программе показали специально записанный видеопривет от внуков Светланы Николаевны – Полины и Антона. Они оба хорошо говорят по-русски. Дети трогательно поздравили бабушку с днем рождения. Крючкова поделилась милой семейной историей: ее внучка называет актрису "мамилюмьер", сочетая два французских слова. Одно означает "бабушка", а второе – "свет".

Напомним, у Светланы Крючковой есть двое взрослых сыновей: Дмитрий, рожденный в браке с кинооператором Юрием Векслером, и Александр, отцом которого является Александр Молодцов.

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