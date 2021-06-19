Крючкова вспомнила, как Гурченко выручила ее на съемках "Старых кляч"

Светлана Крючкова в программе "Привет, Андрей!" рассказала, как ей однажды помогла Людмила Гурченко, с которой она вместе снималась в "Старых клячах" Эльдара Рязанова. Благодаря вмешательству актрисы, звезда фильма "Не может быть!" идеально исполнила душевную песню "Мчатся годы-непогоды".

Андрей Петров написал песню в такой тональности, что Крючкова никак не могла взять одну высокую ноту. Она очень расстроилась из-за этого, пришла к Гурченко и расплакалась. Подумав, Людмила Марковна предложила идеальное решение.

"Она говорит: "Так, мы сейчас сделаем так: ты поешь? Поешь. Потом доходит до этого, ты поворачиваешься ко мне, положи на меня ручку, и я спою эту фразу". И она в этом фильме пела эту фразу", – рассказала Светлана Николаевна в программе "Привет, Андрей!".

Примечательно, что после знаковой для Крючковой роли в "Большой перемене" почти сорок лет режиссеры не предоставляли ей возможность спеть вновь. Поэтому она очень благодарна Рязанову за это. Сегодня в студии программы "Привет, Андрей!" в преддверии своего дня рождения Светлана Николаевна вновь выступила с песней "Мчатся годы-непогоды" и заслужила бурные аплодисменты гостей.

Отметим, что в 2015-м телеканал "Россия 1" представил грандиозный проект – многосерийный фильм о жизни и судьбе актрисы Людмилы Гурченко, снятый по мотивам ее автобиографических книг. Главную роль исполнила Юлия Пересильд. Также в сериале снимались Екатерина Климова, Надежда Михалкова, Татьяна Лютаева, Николай Добрынин и другие.

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