Стало известно о смерти звезды клипов Little Big

Скончалась звезда клипов музыкальной группы Little Big Полина Соколова. Пост о смерти артистки оригинального жанра был размещен на официальной странице коллектива в Instagram. Режиссер большей части клипов Little Big Алина Пязок сообщила в комментариях, что Соколова умерла от коронавируса.

"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody", – сообщили музыканты на официальной странице Little Big.

Они также заметили, что Полина навсегда останется частью их "большой семьи", и выразили соболезнования ее родным и близким.

В марте 2021 года бывшая солистка Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в собственной квартире. В качестве причины ее смерти называли сердечную недостаточность.