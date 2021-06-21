Сериал "Эксперт" – детективная матрешка

Он не гений и не супергерой. Он – эксперт. Телеканал "Россия 1" продолжает показ остросюжетного детектива о криминалисте с нетривиальными методами расследования Борисе Крылове и его ставшей начальницей бывшей ученице Анне Воскресенской. В новых сериях – еще больше запутанных дел. Смотрите продолжение сериала уже сегодня в 21:20.

Любое расследование для следователя Воскресенской и криминалиста Крылова – это не просто работа. Это битва умов и характеров. Прилежная Анна ведет дела как по учебнику. А Борис предпочитает парадоксальные методы и не без удовольствия раздражает людей вокруг. Но только вместе эти двое составляют самый эффективный следственный отдел в городе.

"Эксперт" – детектив-матрешка. Помимо рабочих дел, герои за пределами комитета ведут свои личные расследования: будь это слежка за сыном или поиск виновника автомобильной аварии, в которой погиб отец Крылова. Но адекватность такого поведения режиссер ленты постоянно оставляет под вопросом. А что, если следователи настолько увлечены работой, что сами невольно превращают свою жизнь в детективный сериал и видят секреты там, где их нет?

"Изначально это ущербный герой – физически и морально тоже. Потому что у него огромное количество внутренних травм, внутренних надломов", – говорит о своем персонаже актер Алексей Морозов.

Авторы фильма предлагают необычный взгляд на следствие. Они словно подключают зрителя. Проходят с ним весь путь от обращения в полицию через лаборатории и комнаты допросов до заключения виновного. А на каждом этапе самодовольный, но, безусловно, умный Крылов подробно комментирует все свои неординарные выводы. "Любой успех, мне кажется, его очень заводит и оправдывает его существование", – поясняет Морозов.

Но пока следователь и криминалист копаются в головах других людей, чтобы выудить из них показания или признание, режиссер "Эксперта" копается в головах самих детективов. Ведь интересно понять, как нужно мыслить, чтобы разгадать такую головоломку. И как травма, душевная и физическая, открывает в человеке столь неординарные аналитические способности. "Эксперт" – еще и психологическое расследование.

"В своей профессии, в том деле, которым моя героиня занимается, она пытается себя обрести и стать цельной личностью, доказать людям вокруг, что она человек, не просто так находящийся на своей должности", – считает исполнительница роли майора Воскресенской Алина Сергеева.

Впрочем, при такой яркой детективной основе "Эксперту" не чужды ни лирика, ни юмор, ни простые, понятные каждому сюжеты. Внутри следственного отдела, как на макете, можно увидеть все возможные типы человеческих отношений. Вместе с героями зрители будут наблюдать за зарождением любви, рождением ребенка, карьерным ростом одного и моральным падением другого. А расследования лишь придают особо острого ощущения в их жизнях.

Присоединиться к команде "Эксперта" можно уже сегодня в 21:20.

Вероника Скурихина, "Утро России"