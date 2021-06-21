Внучка Буденного: "Трое в лодке" случились в жизни раньше, чем в кино

Советский телефильм "Трое в лодке, не считая собаки" – экранизация одноименной повести Джерома К. Джерома о злоключениях трех джентльменовх, отправившихся в путешествие по реке, – вышел 1979 году. Но мало кто знает, что "репетицию" этой истории исполнители главных ролей устроили, когда проекта еще и в проекте не было. О забавном случае с ее отцом и его лучшими друзьями рассказала сегодня в "Судьбе человека" на канале "Россия 1" дочь Михаила Державина Мария Золотарева.

В студию Бориса Корчевникова она пришла вместе со второй женой покойного актера Роксаной Бабаян, и вместе женщины делились воспоминаниями об этом прекрасном и талантливом человеке. Певица не стала разлучницей родителей Маши – к моменту ее знакомства с Державиным у его второй жены, дочери маршала Буденного Нины, был уже другой любимый человек, и 16-летняя девушка сама "благословила" маму и папу на развод, чтобы каждый из них обрел счастье в новой семье.

Но комичная история о злоключениях трех актеров Театра сатиры, которую рассказала Мария, случилась, когда она была еще совсем маленькой – задолго до съемок знаменитого фильма. Державин тогда проводил очень много свободного времени в Плесково на реке Пахре. Там был Дом творчества актеров Театра Вахтангова, а семья всю жизнь рядом снимала дом – даже не дом, а одну-две комнаты – у бывшего мельника графа Шереметева, которому и принадлежал Дом творчества. Места там были замечательные и абсолютно девственные.

"Моему дедушке, Семену Михайловичу, кто-то подарил большую надувную лодку. По моим детским воспоминаниям, она была десантная, потому что там усаживалось ровно 10 человек. Она была неподъемная", – говорит Мария. И у Державина с друзьями была безумная мечта: пройти на этой лодке по Пахре и приплыть в запруду, на которой когда-то стояла мельница.

"В один прекрасный день моя мама ехала на работу к девяти утра. В восемь утра она погрузила эту лодку на крышу машины, в которую забрались Михал Михалыч, Александр Анатольевич Ширвиндт и, если я не ошибаюсь, Андрюша Миронов, который был моложе их всех", – вспоминает Золотарева. Именно таким составом они потом и снялись в картине.

"Мама их выгрузила где-то километра за три до заветной запруды – Шишкин лес примерно. И уехала на работу. Обратно она возвращалась в шесть часов вечера, и когда приехала, то обнаружила, что "путешественники" еще не вернулись. Появились они, наверное, часов в семь вечера – усталые, чумазые несчастные, ужасно голодные и… тащившие эту жуткую неподъемную лодку на себе!"

Оказывается, что на некоторых участках "маршрута" на Пахре были пороги, заросли, камыши, а глубина там была примерно по щиколотку – то есть проплыть было невозможно ни на чем!

Пригодился ли этот мучительный личный опыт актерам на съемках двухсерийной музыкальной комедии, – неизвестно, но когда в студии программы показали отрывок из нее, надо было видеть, с какой любовью вдова Державина смотрела на молодого мужа. "Необыкновенный. Необыкновенный, да?" – с восторгом обратилась она к падчерице, с которой всю жизнь сохраняет прекрасные, теплые отношения.

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