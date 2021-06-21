"Кабачки мои": Елена Ваенга поразила поклонников огородными достижениями

Елена Ваенга поразила поклонников снимком в Instagram. На фото известная певица в домашнем платье запечатлена на грядках в своем огороде.

"Кабачки мои", – написала артистка, сопроводив фразу смайлом-сердечком.

Судя по снимку, урожай у 44-летней певицы будет богатым. По сути, у нее не огород, а "мини-совхоз", пошутили пользователи.

"Ничего себе! Боюсь представить ваш урожай", "Я вас уважаю все больше и больше", "Шок! Когда же вы все это успеваете?", "Сколько же вложено труда, сил! Вы, Лена, творец не только на сцене, но и на своем участке", – пишут в комментариях поклонники.

В декабре прошлого года Елена Ваенга была гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

В беседе с Борисом Корчевниковым певица откровенно рассказала о том, как шла к успеху, о своих мужчинах и об аборте в 18 лет, который называет личной трагедией.