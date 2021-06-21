"Собираю челюсть с пола": Подольская объяснила, за что уволила няню сына

Наталья Подольская рассказала в своем Instagram о неприятной ситуации, которая произошла из-за недопонимания, возникшего с няней сына Вани – младшего ребенка, рожденного в браке с Владимиром Пресняковым.

Сначала в соцсети певицы, которая вышла на работу уже вскоре после рождения Вани (ему 22 июня исполнится 8 месяцев), появился очень эмоциональный пост. В нем Наталья рассказала о странной формулировке, допущенной няней в ее отношении.

"Мы с вами сотрудничаем, Наталья", – сказала няня.

Такую фразу она произнесла в ответ на то, что это няня у нее работает, а не Подольская – у нее. Певица "обалдела" от такого ответа и "полезла в интернет уточнить формулировку".

"Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола", – призналась Подольская.

В результате она убедилась, что у сотрудника всегда есть работодатель, и няню уволила. Этот пост певицы наделал в соцсетях немало шума, поскольку тема отношений между родителями и нянями их детей – очень актуальная. При этом нашлись те, кто стал в комментариях критиковать Наталью за увольнение няни из-за фразы, которая ей не понравилась.

Позже она разместила очередной пост, в котором разъяснила, что увольнение было связано не с ответом, а с теми обстоятельствами, которые этому предшествовали.

"Няню я уволила конечно же не за то, что она сказала, что мы сотрудничаем. А за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре", – пояснила Подольская.

Она рассказала, что просила няню с ребенком сидеть в тени на веранде, проявляя тем самым заботу об обоих, тем более что Ваня очень плохо спит на жаре.

"Я не буду этого делать. Ходить и двигаться человеку полезно для здоровья, а сидеть вредно", – ответила на это няня. Разумеется, такой категоричный ответ маму малыша не устроил. Она считает, что "есть другие формы выражения своего несогласия".

"Но тут, на мой взгляд, даже обсуждать нечего!" – отметила певица, предположив, что, возможно, няня просто устала и сознательно пошла на конфликт.

Осенью прошлого года в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" Владимир Пресняков рассказал Борису Корчевникову, почему долго не хотел связывать себя узами брака, и как встреча с Натальей Подольской изменила его жизнь.