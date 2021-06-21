Киркоров украсил дом своим портретом из советских 10-копеечных монет

Филипп Киркоров рассказал поклонникам в Instagram, что до него, наконец, "доехала" из Витебска "чудо-красота" – картина, которая теперь украсит его дом. Это – портрет певца, созданный художником Вадисом из советских 10-копеечных монет.

"Портрет объездил уже много городов и приехал, наконец-то, "домой". А, может, именно в ваших руках были эти деньги? И теперь они украшают мой дом", – написал певец в соцсети.

На видеокадрах художник и артист рассуждают, что эти монеты трогало множество рук. Киркоров не исключил, что возможно, какая-то "прошла" в свое время и через него.

"Энергетика всего Советского Союза в этой картине! Это потрясающе!" – оценил подарок певец.

Кроме того, автор картины подарил артисту настоящую памятную 10-копеечную монету 1990 года.

"Практически год начала моего звездного пути", – отреагировал Филипп Киркоров.

Многие поклонники в комментариях восхищаются этой работой, отмечая креативный подход ее автора, а кто-то шутит, что "теперь Филипп стал копеечником".