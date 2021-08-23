23 августа 2021 13:52

Меньшиков ушел с поста директора театра Ермоловой, но остался худруком


Global Look Press

Олег Меньшиков перестал быть директором театра имени М. Н. Ермоловой. Однако пост художественного руководителя театра народный артист РФ покидать не собирается. О кадровых перестановках сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Олег Евгеньевич сложил эти полномочия еще в июне, но он остался художественным руководителем театра", – передала представитель пресс-службы.

Новым директором театра Сергей Кузоятов.

Отметим, что в июле в СМИ обсуждалось решение театра имени М. Н. Ермоловой о сокращении штата для оптимизации ресурсов. Уволенные артисты пожаловались Владимиру Путину на действия Олега Меньшикова. В своем письме они просили проверить деятельность худрука.

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