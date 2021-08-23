Меньшиков ушел с поста директора театра Ермоловой, но остался худруком

Олег Меньшиков перестал быть директором театра имени М. Н. Ермоловой. Однако пост художественного руководителя театра народный артист РФ покидать не собирается. О кадровых перестановках сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Олег Евгеньевич сложил эти полномочия еще в июне, но он остался художественным руководителем театра", – передала представитель пресс-службы.

Новым директором театра Сергей Кузоятов.

Отметим, что в июле в СМИ обсуждалось решение театра имени М. Н. Ермоловой о сокращении штата для оптимизации ресурсов. Уволенные артисты пожаловались Владимиру Путину на действия Олега Меньшикова. В своем письме они просили проверить деятельность худрука.