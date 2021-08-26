Известная актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом в своем Telegram-канале сообщила актриса и телеведущая Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!" – написала Шукшина.

76-летняя Екатерина Васильева ушла из професии и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области еще в 1993 году. Позже актриса служила казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В 1996 году Васильева вернулась на сцену и в кино, но к выбору ролей стала подходить более избирательно. Известно, что разрешения на участие в проектах Екатерина Сергеевна всегда спрашивает у своего духовника.

Екатерина Васильева – одна из самых ярких актрис театра и кино. Ее таланту подвластны как драматические, так и лирические, комедийные образы. Потрясающее обаяние, экстравагантная внешность, независимый и сильный характер – все это нашло отражение в незабываемых образах, среди которых роли в фильмах "Бумбараш", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Визит дамы". Сама Васильева всегда считала себя больше театральной актрисой, играла в Театре им. М.Н. Ермоловой, "Современнике" и МХАТе.