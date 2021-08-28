Названа причина смерти Романа Громадского

Причиной смерти Романа Громадского из "Тайн следствия" и "Ментовских войн" стал инсульт. Как сообщил генеральный директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб, актер скончался в больнице, пишет ТАСС. Прощание с ним состоится в театре "Балтийский дом", дата и время, а также место похорон пока уточняются.

Роман Громадский родился в предвоенном Ленинграде и ребенком пережил блокаду. Окончив Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, снимался в кино, служил в театре "Балтийский дом". С середины 1990-х Громадский являлся деканом факультета искусств и профессором кафедры актерского мастерства Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.