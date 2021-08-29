Филипп Янковский получил приз имени Александра Кайдановского

Актер и режиссер Филипп Янковский стал обладателем приза имени Александра Кайдановского. Почетную награду вручили в рамках международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проходит в городе Юрьевец, на родине режиссера Андрея Тарковского.

В этом году в честь 75-летия Александра Кайдановского фестиваль "Зеркало" учредил приз имени одного из ключевых актеров Андрея Тарковского, сыгравшего роль Сталкера в одноименном фильме. С этого года на "Зеркале" ежегодно будет вручаться приз имени Александра Кайдановского лучшему актеру и режиссеру.

Свою первую роль в кино Филипп сыграл в возрасте пяти лет в фильме Андрея Тарковского "Зеркало". Сегодня в его фильмографии 29 ролей ("Иван Денисович", "Распутин", "Чудотворец"), и 4 режиссерские работы ("В движении", "Статский советник", "Меченосец", "Каменная башка"). Награду Филиппу Янковскому вручила глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, которая отметила успехи российского кино в мире в последний год, в том числе триумф фильма "Иван Денисович" в Локарно.

"Я очень растроган этой наградой и тем, что мне удалось попасть в места детства Андрея Тарковского. Мне было всего 5 лет во время съемок "Зеркала", и все, что я помню с этих съемок – это то, как трепетно и тщательно Андрей Арсеньевич старался восстановить атмосферу дома своего детства – того дома, который находится здесь, в Юрьевце. Я поздравляю юрьевчан с тем, что эти места связаны с именем великого российского, советского, мирового режиссера Андрея Тарковского и с тем, что у вас есть фестиваль "Зеркало". А сам постараюсь и впредь радовать зрителей новыми ролями", – отметил Филипп Янковский, получая приз.

Юбилейный фестиваль "Зеркало" открылся 27 августа, в День российского кино, и продлится до 31 августа. В его конкурсной программе представлено 9 фильмов из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании, многие из которых получили призы на престижных международных кинофестивалях.

В жюри фестиваля вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино "Revolver" Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).