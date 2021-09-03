Разоблачение молодого мужа Азизы: "итальянца" назвали альфонсом и аферистом

Две недели назад Азиза вышла замуж за предпринимателя из Италии Александро Лортэ, который младше нее на 16 лет. Пара сыграла пышную свадьбу в России, но до сих пор не все верят в искренность чувств молодого избранника звезды 1990-х. В студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" были обнародованы скандальные подробности этой истории любви.

Не секрет, что настоящее имя Александро – Александр Соколов. Гости программы рассказали, что вырос он в Липецке, где о нем и его матери Людмиле до сих пор ходит дурная слава. В частности, Людмила Соколова якобы реализовывала мошеннические схемы продажи недвижимости. Одна из ее приятельниц рассказала, что Александр женился на Азизе не по любви, а с целью обогатиться за счет звезды. Более того, к этому браку его подтолкнула мать, являющаяся для него абсолютным авторитетом.

"Он женился из-за денег. Он альфонс конкретный", – говорит о муже Азизы подруга его матери.

Мускулистые "джины", носившие Азизу на свадьбе, на этот раз сидели в студии программы с табличками #ямыазиза и рассказывали, что жених вел себя во время торжества странно и не выглядел влюбленным в невесту. Друзья артистки уверены – она стала жертвой аферистов.

Напомним, брак с Соколовым стал первым в жизни певицы. Со всеми предыдущими возлюбленными она так и не дошла до загса. Свадьбу с Александром представительница шоу-бизнеса сыграла в Сергиевом- Посаде в минувшем августе.

Какие еще детали биографии избранника Азизы были обнародованы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – об этом вы узнаете из полного выпуска телешоу на канале "Россия 1" .

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