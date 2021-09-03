03 сентября 2021 18:12

Разоблачение молодого мужа Азизы: "итальянца" назвали альфонсом и аферистом

Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"
Кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир. Азиза тайно вышла замуж!"

Две недели назад Азиза вышла замуж за предпринимателя из Италии Александро Лортэ, который младше нее на 16 лет. Пара сыграла пышную свадьбу в России, но до сих пор не все верят в искренность чувств молодого избранника звезды 1990-х. В студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" были обнародованы скандальные подробности этой истории любви.

Не секрет, что настоящее имя Александро – Александр Соколов. Гости программы рассказали, что вырос он в Липецке, где о нем и его матери Людмиле до сих пор ходит дурная слава. В частности, Людмила Соколова якобы реализовывала мошеннические схемы продажи недвижимости. Одна из ее приятельниц рассказала, что Александр женился на Азизе не по любви, а с целью обогатиться за счет звезды. Более того, к этому браку его подтолкнула мать, являющаяся для него абсолютным авторитетом.

"Он женился из-за денег. Он альфонс конкретный", – говорит о муже Азизы подруга его матери.

Мускулистые "джины", носившие Азизу на свадьбе, на этот раз сидели в студии программы с табличками #ямыазиза и рассказывали, что жених вел себя во время торжества странно и не выглядел влюбленным в невесту. Друзья артистки уверены – она стала жертвой аферистов.

Напомним, брак с Соколовым стал первым в жизни певицы. Со всеми предыдущими возлюбленными она так и не дошла до загса. Свадьбу с Александром представительница шоу-бизнеса сыграла в Сергиевом- Посаде в минувшем августе.

Какие еще детали биографии избранника Азизы были обнародованы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – об этом вы узнаете из полного выпуска телешоу на канале "Россия 1" .

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