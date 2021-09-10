Лолита – о секрете похудения: "Никаких волшебных пилюль"

Заметно постройневшая Лолита Милявская поразила поклонников. Недавно 57-летняя певица разместила в Instagram фотографии в купальнике, а затем – в ярко-красном платье, которое подчеркивает ее талию. Подписчики завалили Лолиту вопросами, как ей удалось скинуть лишние килограммы.

"Слушайте и не говорите, что не слышали", – написала певица рядом с видео, в котором раскрыла свои секреты.

Со свойственной ей самоиронией Лолита рассказала, что никаких "волшебных пилюль" она не пила, на диетах не сидела и даже спортом не занималась.

"Тренажерного зала в моей жизни нет, не было и, надеюсь, не будет", – призналась артистка, добавив, что она "генетически не создана для спорта".

Что же касается специальных препаратов, то и их Лолита не принимала.

"Никаких волшебных пилюль не существует, на диетах я не сижу", – заверила она.

Секрет похудения, говорит певица, – в том, что она обратилась к эндокринологу, которая помогла ей восстановить организм – наладить метаболизм.

Лолита сдала анализ крови, по результатам которого врач дала рекомендации не есть бананы, виноград и три месяца не пить алкогольные напитки.

"Это, конечно, было сложно. Нельзя было выпить даже бокал вина. Я выдержала", – признается Милявская.

Сейчас ей можно уже все, она даже ест по ночам, но вес стоит – не прибывает и не уменьшается.

Теперь артистка сдает анализы крови раз в полгода, а врач выписывает витамины и говорит, что ей необходимо.

"Не верьте сказкам, не пейте никакие пилюли", – призвала подписчиц Лолита.

Она также добавила, что желающим похудеть для начала надо определить причину, по которой человек стал полнеть. "Вес – дело наживное. Он приходит и уходит. Главное – самочувствие", – заключила певица.