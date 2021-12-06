Невесте Жени Лукашина – 72 года

72 года исполнилось 6 декабря 2021 года актрисе Ольге Науменко. Народная артистка России уже не удивляется, что о ней часто вспоминают в декабре перед Новым годом. И не только из-за ее Дня рождения. В ее фильмографии более семи десятков ролей, но все ее знают как Галю – невесту Жени Лукашина из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром".

Родившаяся в многодетной семье девочка (у нее были брат и шестеро сестер) первые годы провела в ГДР, где служил ее отец. В школу девочка пошла в Москве. Больше всего она мечтала о сцене, а потому пошла заниматься в драмстудию Дворца пионеров на Ленинских горах. Свою первую роль школьницы в фильме "Длинный день Кольки Павлюкова" школьница Науменко сыграла в 1968 году. Потом будут и Варя Морозова в "Тени исчезают в полдень", и Аннушка "В черном принце", и Ирина Прибыткова в "Последней жертве", и Вера в "Голубке", и Ольга в "Лекарстве против страха", и Анна Камышова в "Марьиной роще", и Татьяна Ивановна в "Двух мгновениях любви".

Но самой запоминающейся ее ролью стала именно Галя в картине Эльдара Рязанова. Ольга Науменко снималась с Андреем Мягковым всего три дня. При этом пробы она проходила с Олегом Далем. Ему она обязана тем, что ее утвердили. Актриса потом признавалась, что если бы пробы проходили с Мягковым, то чувствовала бы себя зажатой и упустила бы лучшую свою роль в кино.

А вот с Барбарой Брыльской на съемочной площадке вообще не встретилась. И не потому, что они оказались соперницами по фильму. Науменко и Брыльска впервые встретились в ГДР на фестивале телефильмов.

32 года до смерти мужа Науменко жила с актером Александром Скворцовым. У них родилась дочь Светлана, ставшая журналисткой.

И после семидесяти лет Науменко продолжает сниматься в кино. Это и сериал "Молодежка", и "Некрасивая подружка. Черный кот" и "Ее секрет". Такая востребованность – это уже ее секрет, секрет Ольги Науменко, который она иногда раскрывает в своих интервью, например, в программе "Судьба человека".