Стало известно место и время похорон Сергея Соловьева

Похороны режиссера Сергея Соловьева состоятся 16 декабря в Москве на Троекуровском кладбище, где похоронены его родители и сын Митя. Об этом ТАСС рассказал источник в окружении Соловьева.

До похорон состоится обряд отпевания усопшего в церкви Иоанна Богослова на Бронной улице. Где пройдет гражданская церемония прощания с режиссером, пока не решено.

Сергей Соловьев умер 13 декабря у себя дома на 78 году жизни. Он был мастером с неповторимым, узнаваемым почерком. Наиболее известные его фильмы – "Станционный смотритель", "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991), сериал "Анна Каренина". Соловьеву был подвластен любой киножанр, от экранизации русской классики до современных "зарисовок с натуры".

Фильмы и программы с участием Сергея Соловьева доступны на медиаплатформе "Смотрим".