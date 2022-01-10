Подтвердилась информация о нахождении Елены Прокловой в реанимации

Известная актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации одной из столичных больниц.

"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации", – сказала Проклова изданию "Вечерняя Москва".

Ранее стало известно, что 68-летнюю актрису госпитализировали 10 января с повышенным давлением и сильным головокружением. МРТ головного мозга показала инсульт, Проклову перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Артистка и вдова Николая Караченцева Людмила Поргина предположила, что Проклова могла попасть в реанимацию из-за перепада атмосферного давления в связи с резкими изменениями погоды. По ее словам, в последнее время Проклова прекрасно выглядела и часто выходила в свет. Поргина назвала Проклову и себя "девчонками бойцовскими".

Минувшим летом Елена Проклова, известная по фильмам "Мимино", "Собака на сене", "Снежная королева" и многих других, перенесла COVID-19, а после этого успела пройти вакцинацию.

О съемках в "Снежной королеве" актриса рассказывала в программе "Привет, Андрей!".