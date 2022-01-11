Проклова рассказала, как отразился инсульт на ее способностях

Елена Проклова вышла на связь и рассказала подробности о своем состоянии. Накануне стало известно, что ее госпитализировали с инсультом.

Проклова отметила, что у нее прекрасные врачи. Они выводят ее из критического состояния. Актриса думает, что у нее все нормализуется.

Артистка рассказала, что у нее не повреждены ни двигательные, ни интеллектуальные способности. Вестибулярный аппарат поврежден, но все поддается лечению, чем сейчас и занимаются специалисты, сообщает "Пятый канал".

Елена Проклова обратила внимание на то, что врачи не разрешают ей пользоваться телефоном. Его выдают только на несколько минут, чтобы она могла связаться с близкими.

Прокловой в настоящее время 68 лет. Она сыграла в десятках фильмов. Самые известные из них "Мимино", "Собака на сене", "Будьте моим мужем", "Капитанская дочка".